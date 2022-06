Ambitie de Cartea Recordurilor - Thurzo Zoltan a cantat doua ore la peste 5.200 de metri altitudine

La nici sapte luni de la batalia pierduta pentru a intra in Cartea Recordurilor, pianistul Thurzo Zoltan pare a fi reusit ce si-a dorit. Timp de 132 de minute a cantat 34 de piese si 28 de imnuri nationale pe Everest, la peste 5.200 de metri.Aventura a inceput imediat dupa esecul suferit anul trecut in decembrie cand a fost la un pas de a intra in Cartea Recordurilor pentru 130 de ore cantate fara oprire la pian. Ratarea l-a intarit, facandu-l sa vaneze un alt record, acela de a canta la pian ... citeste toata stirea