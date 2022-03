Amenzi de peste 62.000 de lei aplicate de ITM Bihor statiilor de carburanti. Vezi ce nereguli au descoperit inspectorii

In cadrul RM au fost efectuate 27 de controale, fiind aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, din care 13 amenzi in cuantum de 37.500 lei si 19 avertismente. Au fost dispuse 40 de masuri de remediere a neconformitatilor constatate.Neconformitatile constatate se refera la: neacordare repaus saptamanal de 48 de ore libere consecutiv; transmiterea cu intarziere in Revisal a datelor privind incetarea contractului individual de munca; neacordare spor pentru munca prestata in zile de sarbatori ... citeste toata stirea