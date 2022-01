Amenzi in valoare de 53.000 de lei pentru transportatorii care au depasit gabaritul

In urma controalelor efectuate de Compartimentul Transport din Cadrul Consiliului Judetean Bihor, in colaborare cu politistii de la Serviciul Rutier, au fost aplicate patru amenzi in valoare de 53.000 de lei. Controlul a avut loc pe DJ 767, intre localitatile Varciorog si Dobresti, pe 20 ianuarie."Actiunea de control s-a concentrat pe depasirea greutatii pe axe. Facem apel la operatorii de transport sa verifice distribuirea corespunzatoare a incarcaturii si sa nu se rezume doar la verificarea ... citeste toata stirea