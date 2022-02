America exclude companii chineze din piata, Beijing-ul amplifica mesajele Moscovei, iar ambasadele se pregatesc de... Sarbatoarea Primaverii. China la zi

Foto: Ministrul de Externe Rus, Serghei Lavrov, in presa chineza: "Am auzit in schimb amenintari venite la adresa noastra din partea Occidentului".In materialul de astazi al revistei presei "China la zi", va prezentam o serie de materiale din presa chineza, relevante pentru atmosfera de acolo inainte de vizita Presedintelui Vladimir Putin in China. Presa din Beijing devine zilele acestea un amplificator al mesajelor Federatiei Ruse, practic, pe orice tema. Este important de urmarit, din acest ... citeste toata stirea