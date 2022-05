Analiza Bloomberg - Putin devine mai disperat, Occidentul ar trebui sa isi aminteasca de Pearl Harbor

Puterile occidentale strang surubul in jurul presedintelui rus Vladimir Putin: Urmatoarea miscare pare sa fie o interdictie europeana de achizitionare a petrolului rusesc, care va fi introdusa treptat, scrie Bloomberg.Este o politica corecta, avand in vedere ca banii din petrol finanteaza razboiul lui Putin in Ucraina si mentin in viata economia rusa. Dar riscurile pot fi substantiale: Puterile revizioniste au devenit uneori mai violente atunci cand campaniile de strangulare economica ... citeste toata stirea