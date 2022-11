Analize pentru hepatitele B si C in Penitenciarul Oradea - Campanie de testare a detinutilor

O echipa de voluntari, medici si asistenti, au desfasurat o campanie de testare pentru hepatitele B si C in Penitenciarul Oradea.In cadrul Penitenciarului din Oradea, o echipa de voluntari formata din medici gastroenterologi si asistenti de la IRGH, Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie prof. dr. Octavian Fodor, Cluj-Napoca, cu sprijinul Caravanei cu Medici, filiala Bihor, au desfasurat, vineri, o actiune de recoltare de analize pentru hepatitele virale B si C. Acestia s-au impartit ... citeste toata stirea