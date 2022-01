Angajatii din companiile din Bihor vor putea preda in clasele duale, fara pregatire psihopedagogica

Din urmatorul an scolar, elevii care invata in clasele de invatamant dual vor putea avea ca profesori specialisti din diferite companii, chiar daca acestia nu au pregatirea psihopedagogica obligatorie pentru cadrele didactice.Pana acum, pentru a ajunge la catedra, angajatii din mediul privat erau obligati sa parcurga un modul de pregatire in pshihopedagogie, ceea ce, pe buna dreptate, descuraja multi angajatori.Scoala si companiile, in stransa legaturaMinisterul Educatiei a modificat ... citeste toata stirea