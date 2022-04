ANM: Vremea se raceste accentuat in toata tara si la munte va ninge

Informarea meteorologica este valabila de sambata, de la ora 12.00, pana luni la ora 10.In acest interval, local si temporar vantul va avea intensificari, cu rafale in general de 45 - 55 km/h, iar izolat peste 60 km/h.Va ploua in toate regiunile si pe arii restranse, in sudul si sud-estul tarii, se vor acumula cantitati de peste 15 - 20 l/mp, iar pe parcursul zilei de sambata vor fi si manifestari de instabilitate atmosferica.La ... citeste toata stirea