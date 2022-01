Anul a inceput la Teatrul Regina Maria cu premiera "Opera de trei parale"

Noua premiera, "Opera de trei parale" de Bertolt Brecht si Kurt Weill, este o productie ampla, trei ore in Soho-ul londonez, un spectacol in care au fost prinsi aproape toti actorii Teatrului Regina Maria, sub directia de scena a lui Victor Ioan Frunza si in decorul si costumele Adrianei Grand.Povestea isi poarta spectatorii intre doua lumi. Una este cea a cersetorilor costumati si antrenati de Jeremiah Peachum (Daniel Vulcu), proprietarul firmei "Prietenul cersetorilor", un om al ... citeste toata stirea