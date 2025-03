Apa este limba universului - Ziua Mondiala a Apei

Ideea unei Zile Mondiale a Apei s-a nascut in anul 1992, in cadrul Conferintei Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare, ce a avut loc la Rio de Janeiro.In acelasi an, Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie prin care data de 22 martie a fost declarata oficial Ziua Mondiala a Apei. Astfel, prima data, Ziua Internationala a Apei a fost sarbatorita la 22 martie 1993. Totodata, ONU a desemnat anul 2025 drept "Anul International al Conservarii Ghetarilor", incurajand statele si ... citește toată știrea