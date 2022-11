Aplicatii IT revolutionare inventate de elevi si studenti la Oradea - Premiati la Gala Academiei

O echipa de elevi si una de studenti din Oradea au fost premiate joi seara la Cluj-Napoca, in cadrul Galei Academiei DpIT 2022, pentru aplicatii care ar putea schimba standardele in domenii precum curatenia si angajarile online.Asociatia "Descopera-ti pasiunea in IT" (DpIT) a organizat joi, 3 noiembrie, la Facultatea de Studii Economice si Gestiunea Afacerii din cadrul UBB Cluj-Napoca, festivitatea de incheiere a celei de-a VIII-a editii a programului "Academia DpIT". In cadrul manifestarii ... citeste toata stirea