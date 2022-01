Appointfix, o aplicatie dezvoltata de Mobiversal Oradea, achizitionata de o companie americana

Echipa Mobiversal FOTO MOBIVERSALAppointfix este o aplicatie de gestiune a programarilor care usureaza viata profesionistilor din industriile de frumusete, fitness si wellness. Infiintata in 2015 ca primul produs propriu al Mobiversal, aplicatia este utilizata de peste 60.000 de profesionisti si afaceri mici. Appointfix este indragita de utilizatori, cu peste 12.000 de evaluari si recenzii in Google Play/App Store si un rating de 4,8 stele."Appointfix s-a impus ca un produs de top, sub ... citeste toata stirea