Aproape 1.000 de locuri de munca disponibile la Oradea Job Expo

Bihorenii aflati in cautarea unui loc de munca pot sa-si pregateasca CV-urile. Vineri, 1 aprilie 2022, la Era Park, vor avea ocazia sa-si gaseasca jobul dorit. Nu mai putin de 30 de angajatori vor oferi circa 1.000 de locuri de munca in cadrul Oradea Job Expo, targul locurilor de munca organizat de Inform Media, editor al Jurnalului Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro si Erdon.ro.Ofertele sunt in domenii precum: HoReCa, Automotive, Mecanica, IT, Retail, Componente electronice, Mase plastice, ... citeste toata stirea