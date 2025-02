Aproape 1.800 de copaci plantati in Oradea, anul trecut

In anul 2024, in Oradea s-au plantat 1.768 de copaci, dintre care 1.144 in cadrul campaniilor Primariei, iar alti 624 in diferite proiecte de investitii derulate in oras, dupa cum se arata in raportul de activitate pe anul trecut al Directiei Tehnice a Primariei.Pe langa plantari, Directia a comandat reabilitarea a unei suprafete de 15.133 mp de spatii verzi, dublu fata de anul precedent. Plantarile si lucrarile la aceste zone verzi au costat Primaria 9 milioane de lei, mai mult decat dublu ... citește toată știrea