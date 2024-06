Aproape 5.000 de elevi din Bihor vor sustine Evaluarea Nationala. Fiecare lucrare va fi scanata in clasa

Probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor fi sustinute in perioada 25-28 iunie, in 41 de centre de examen din Bihor. In acest an, numarul elevilor care vor da examenele la limba romana si matematica este de aproape 5.000. Unii dintre ei vor avea si o proba la limba materna."Au fost inscrisi in clasa a VIII-a la nivelul judetului Bihor in anul scolar 2023-2024, un numar de 5411 elevi, dintre care participa la Evaluarea Nationala un numar de 4824. ... citește toată știrea