Aproape un sfert dintre adaposturile in caz de razboi din Bihor sunt in orasul construit de rusi

Sunt locuri unde oamenii s-ar putea adaposti in cazuri extreme: razboi, accidente nucleare sau alte calamitati care le-ar pune viata in pericol.La nivel national sunt 4.358 de adaposturi. Bihorul are 92, 65 dintre acestea fiind in Oradea, in timp ce, surprinzator, in Stei sunt 22 de astfel de adaposturi.Pe strada Petrileni, de la numarul 10 pana la numarul 19 exista refugii, dar acestea sunt aglomerate si pe strada Andrei Muresanu, blocurile Z1, Z2, Z3 si Z4 au toate adaposturi civile. ... citeste toata stirea