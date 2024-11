Apropiatii viitorului presedinte, in posturile-cheie din viitoarea sa administratie - Trump isi face echipa

Donald Trump avanseaza cu formarea viitoarei sale administratii, numind loiali in pozitii cheie si cerand ca acestia sa isi poata asuma functiile evitand in acelasi timp un proces laborios de confirmare in Senat, relateaza AFP.Conform New York Times, presedintele ales ia in considerare nominalizarea influentului senator de Florida Marco Rubio ca secretar de stat. Rubio, in varsta de 53 de ani, a fost deja prezentat pentru a deveni candidatul republican la vicepresedintie, Trump preferandu-l ... citește toată știrea