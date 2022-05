Aquapark Nymphaea: mai putin bazine, pret neschimbat. Doua bazine trec in administrarea CSM

Aquapark-ul Nymphaea, unul dintre cele mai profitabile obiective turistice ale orasului, va intra in sezonul cald cu o oferta redusa fata de anii anteriori. Complexul va pierde doua dintre bazinele exterioare - cel de inot si cel de sarituri, in favoarea Clubului Sportiv Municipal. Implicit, pierd si clientii complexului, copiii si tinerii obisnuiti sa se distreze la bazinul de sarituri, mai ales ca municipalitatea nu a venit cu o reducere a costului pentru biletul de acces in aquapark. ... citeste toata stirea