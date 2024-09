Armata a anuntat uciderea unui alt lider al gruparii teroriste - Israel loveste Hezbollah in Liban

Avioane israeliene au lovit zeci de tinte Hezbollah in Liban, iar o drona a fost interceptata deasupra Marii Rosii, au anuntat Fortele de Aparare ale Israelului, potrivit The Times of Israel.In noaptea dintre sambata spre duminica, mai multe avioane de lupta israeliene au lovit zeci de tinte apartinand gruparii Hezbollah in sudul Libanului, potrivit unui comunicat al Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF). Printre tintele atacate s-au numarat lansatoare de rachete indreptate spre Israel si ... citește toată știrea