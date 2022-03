Armata rusa a pierdut intre 7.000 si 15.000 de militari in Ucraina - Primele estimari NATO

Armata rusa a pierdut intre 7.000 si 15.000 de militari in prima luna de la inceperea invaziei in Ucraina, conform primelor estimari anuntate informal de un oficial din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, informeaza agentia Associated Press.Un oficial din cadrul NATO a anuntat, sub protectia anonimatului, ca estimarile Aliantei Nord-Atlantice sunt ca armata rusa a inregistrat intre 30.000 si 40.000 de victime in Ucraina, inclusiv intre 7.000 si 15.000 de militari morti. Estimarile NATO, primele ... citeste toata stirea