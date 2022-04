Armata ucraineana anunta ca Rusia ar putea recurge la "actiuni provocatoare" in Republica Moldova

In actualizarea sa militara zilnica. fortele armate ucrainene au declarat ca fortele ruse vor continua sa loveasca facilitatile de infrastructura de transport pentru a intrerupe fluxul de bunuri catre tara.Trupele ruse continua blocada partiala a orasului Harkov, iar bombardamentele continua in unele parti ale localitatii. In orasul port asediat Mariupol, fortele ruse au continuat sa ia cu asalt uzina Azovstal, unul dintre cele mai mari combinate ... citeste toata stirea