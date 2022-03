Asociere intre Consiliul Judetean si comuna Madaras - Sprijin pentru introducerea gazului

Administratia judeteana va incheia un contract de asociere cu primaria Madaras pentru a asigura distributia de gaze naturale in toata comuna, respectiv in satele Homorog si Ianosda. Acordul a fost adoptat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bihor de joi, 31 martie.Potrivit acordului, CJ Bihor se angajeaza sa sprijine Primaria Madaras cu suma de un milion de lei, va monitoriza implementarea contractului de executie si va participa la receptia lucrarilor. Primaria va asigura ... citeste toata stirea