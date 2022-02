Atac masive cu rachete in Harkov - Sute de victime

Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite in urma atacurilor cu rachete rusesti din orasul Harkov, anunta luni, autoritatile din Ucraina.Zeci de oameni au murit in urma atacurilor cu rachete declansate de rusi asupra orasului ucrainean Harkov.Consilierul ministrului de Interne Anton Herashchenko a facut anuntul. "Harkov a fost atacat masiv cu rachete. Zeci de morti si sute de raniti", a scris consilierul pe Facebook.Deborah Haynes, editorul Sky News in Ucraina pe probleme de ... citeste toata stirea