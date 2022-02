Atacuri cu rachete asupra Kievului - Putin urmareste "distrugerea Ucrainei"

Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina, in cel mai mare atac asupra unui stat european de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial incoace.Oficialii americani si ucraineni spun ca Rusia urmareste sa captureze Kievul si sa rastoarne guvernul, pe care Putin il considera o marioneta a Statelor Unite. Trupele rusesti au cucerit fosta centrala nucleara de la Cernobil, la nord de Kiev, in timp ce inaintau pe cea mai ... citeste toata stirea