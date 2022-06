Ateliere de cusut si tabere de vara pentru refugiatii ucraineni

Copiii si adultii ucraineni care si-au gasit refugiu in Oradea, sunt ajutati sa te integreze in comunitate cu ajutoul unor ateliere de cusut, scoala de vara si tabara de vara.Activiatile destinate refugiatilor sunt realizate de Asociatia Grund Community."Scopul principal al programelor este de a oferi intervalul de timp si conditiile materiale pentru ca cetatenii ucraineni sa se conecteze cu localnicii, in limbajul comun al activitatilor artizanale, al descoperirii, al jocului si, astfel, ... citeste toata stirea