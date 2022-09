Atentie, crenvusti retrasi de la comercializare din magazinele din Oradea si judet

Nordic Import Export distribuitor Romania al produselor WUDY si fabricantul AIA SpA Italia au luat decizia a rechema voluntar produsele crenvusti Wudy mentionate mai jos, comercializate in Romania.Crenvustii Wudy au fost comercializati si in magazine Selgros, Carrefour, Profi si Auchan. Lista completa a magazinelor poate fi consultata in atasamentele de la finalul articolului.Aceasta decizie a fost luata ca urmare a detectarii Listeria Monocytogenes, ca masura de precautie retragindu-se in ... citeste toata stirea