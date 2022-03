Atlet bihorean dublu medaliat la Balcaniada

Sportivul oradean Mihai Dringo a realizat doua performante remarcabile la Campionatul Balcanic de atletism in sala pentru seniori, disputat la Istanbul (Turcia). Atletul legitimat la CSU CSM Oradea (antrenor Robert Olah) a obtinut medalia de bronz in proba individuala de 400 m plat, cu timpul de 46,79 sec, nou record national la tineret (U 23 de ani). Totodata, Mihai Dringo a devenit campion balcanic in proba de 4×400 m cu stafeta Romaniei, alaturi de Andrei Niculita, Denis Toma si Robert ... citeste toata stirea