Atletul bihorean Mihai Dringo este campion balcanic in proba de 400 metri

Atletul Mihai Dringo, legitimat la CSU-CSM Oradea a castigat proba de 400 de metri, iar cu timpul de 45,79 secunde a stabilit un nou record national pentru categoria U23. Pentru Mihai Sorin Dringo este al treilea record in acest an dupa cel reusit la Balcaniada de sala de la Istanbul, tot in proba de 400 metri, seniori U23 (46,79), precum si in proba de stafeta 4X400 metri, seniori (3.10,36)."A fost un concurs reusit la capatul caruia am reusit sa ... citeste toata stirea