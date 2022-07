Au fost publicate rezultatele la admiterea la liceu 2022! Afla rezultatele din judetul Bihor

Rezultatele repartizarii in licee vor fi disponibile online cu codul pe care fiecare elev l-a primit de la scoala.Elevii bihoreni isi pot afla liceul unde au fost admisi accesand link-ul:Calendarul repartizarii la liceu 202214 iulie 2022: Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 - 2023.14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in ... citeste toata stirea