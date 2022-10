Au inceput lucrarile la Centura Sanmartin. Cand ar putea fi dat in folosinta drumul

Calin Roman, directorul Erbasu a declarat ca au in teren 30 de muncitori si 25 de utilaje, urmand ca intr-o saptamana ritmul de lucru sa creasca. Constructorul sustine ca drumul ar urma sa fie finalizat pana la sfarsitul anului viitor.Pe santierul viitoarei centuri au fost prezenti, in aceasta dimineata, Cristian Pistol, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Adrian Foghis, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, si Ilie Bolojan, presedintele ... citeste toata stirea