Au marcat dupa o seceta de 10 etape

Tanara si neexperimentata echipa bihoreana a pierdut din nou la scor, dar asta nu mai este o surpriza la Luceafarul Oradea avand in vedere situatia financiara precara in care isi desfasoara activitatea. Partea pozitiva e ca dupa o seceta de 10 etape, "luceferii" au reusit sa inscrie intr-un meci oficial de Liga 3. Ultimul gol data din 9 octombrie si a fost marcat de Cristian Esirlea in meciul cu CSM Satu Mare pierdut acasa cu 1-4.SCM Zalau s-a impus cu 7-2 (5-0) sambata pe terenul din ... citeste toata stirea