Au vrut sa copieze si au fost prinsi: Patru tineri din Bihor, dati afara de la Bac

Patru absolventi de liceu din Bihor si-au ratat sansa sa promoveze Bacalaureatul in acest an, dupa ce au fost prinsi in timp ce incercau sa fraudeze examenul la proba Ed a examenului, adica proba la alegere a profilului si a specializarii.Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Bihor, toti cei patru au fost eliminati din examen."Schimbul de ciorne, telefonul sau dispozitivul cu casti aflate asupra candidatilor au fost motivele eliminarii din examen", a transmis ISJ.Cei patru nu vor mai