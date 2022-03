Australian implicat in exploatarea a o suta de soferi romani de TIR in Italia, arestat la Oradea

Un australian de origine italiana, dat in urmarire internationala pentru implicare in afacerile unei grupari mafiote acuzata de exploatarea prin munca a o suta de soferi de TIR romani in Italia, a fost prins si arestat la Oradea Din documentele transmise la Oradea de Curtea de Apel Piacenza, Roberto Castellano, 44 ani, managerul unei agentii de recrutare de personal, a fost inculpat pentru racolare ilegala si exploatarea prin munca a unor persoane. Acuzatiile vizeaza un caz al procurorilor din ... citeste toata stirea