Autostrada Chiribis - Biharia: Incompetenta CNAIR vs tupeul lui Rus

Blocat de aproape un an si jumate, tronsonul din A3 (Autostrada Transilvania) Chiribis - Biharia se afla la un stadiu fizic realizat de 1% in prezent, adica a fost facuta doar organizarea de santier. Si cu toate astea, nimeni nu isi asuma responsabilitatea pentru intarzierile in executia tronsonului care strabate judetul Bihor si nici nu exista semne ca aceasta neintelegere dintre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si constructorul Trameco se va rezolva in ... citeste toata stirea