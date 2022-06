Avere de ministru: Marcel Bolos are economii de 1 milion de lei, Cseke aroximativ 300.000 de lei

Marcel Bolos, ministrul Proiectelor Europene, are economii in valoare de aproape 1 milion de lei, potrivit declaratiei de avere postata pe site-ul Guvernului Romaniei. Astfel, in contul curent Bolos are 155.000 de lei 860.000 de lei in depozite bancare. Acestor sume se adauga actiuni in valoare de 53.000 de lei. Bolos este proprietarul unui teren extravilan in Magesti, a unui apartament in Oradea, cumparat in 2003, si a unui apartament in Cluj Napoca, achizitionat in 2019. El are si un imprumut ... citeste toata stirea