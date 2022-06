Avertizari de la medici pentru zilele de canicula

Persistenta temperaturilor ridicate, caracteristice in timpul verii, poate influenta negativ starea de sanatate a populatiei, in special a grupelor de risc: copii, varstnici, persoane cu dizabilitati, boli cronice, persoane care desfasoara activitati profesionale in aer liber etc., transmit reprezentantii DSP Bihor (Directia de Sanatate Publica Bihor).Medicii DSP spun ca ar fi bine ca pe vreme de canicula sa fie evitate iesirile in natura si activitatea fizica (sport, gradinarit, munci mai ... citeste toata stirea