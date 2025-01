Aveti grija de parinti si bunici - Septuagenara salvata, in Oradea

Pompierii militari oradeni au actionat vineri, 10 ianuarie, pe strada Bumbacului din municipiu, pentru salvarea unei bunici, in varsta de 77 de ani, aflata intr-o situatie de urgenta in propriul apartament.Sesizarea prin Sistemul Unic 112, a fost facuta de nepotul septuagenarei, acesta solicitand interventia echipajelor specializate pentru salvarea bunicii, pe care incercase sa o contacteze, insa fara rezultat.Pentru gestionarea evenimentului semnalat, la fata locului s-au deplasat in cel ... citește toată știrea