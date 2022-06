Avionul suspect care a survolat ilegal patru tari - Abandonat in centrul Bulgariei

Avionul privat care a patruns in mod neautorizat miercuri dupa-amiaza in Ungaria, Romania si Serbia a aterizat in Bulgaria, pe o pista neutilizata, iar autoritatile bulgare incearca sa afle cui apartine si sa clarifice situatia.Ministerul Apararii de la Sofia a anuntat ca avionul privat, de tip Beechcraft, a patruns in mod neautorizat in spatiul aerian al Bulgariei miercuri la ora 19.09 (19.09, ora Romaniei), dupa ce survolase Ungaria, Romania si Serbia, unde fusese escortat de avioane de ... citeste toata stirea