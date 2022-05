Avocatul Poporului intervine, in premiera nationala, intr-un proces cu copii violati

In premiera nationala, Institutia Avocatul Poporului a facut cerere de interventie intr-un proces penal inceput in Bihor si in care agresiunea sexuala asupra unor minori a fost incadrata drept act sexual consimtit de catre procurorii care au instrumentat cazul. Procesul priveste un caz socant care a ajuns in atentia publica primavara trecuta. Victimele sunt trei copii, doi baieti de 12 si 14 ani si o fetita de 10 ani, dintr-un catun apartinand comunei Tetchea, judetul Bihor, abuzati sexual de ... citeste toata stirea