Oribilul atac terorist asupra Israelului din data de 7 octombrie ofera un moment de claritate in relatiile internationale, asa cum rar s-a intamplat in ultimele decenii. Acest moment da Occidentului sansa nu doar de a ajuta Israelul in lupta impotriva Islamului radical dar si pe cea de a vedea foarte clar care sunt aliatii Hamas, uniti in lupta impotriva valorilor occidentale.Atacul Hamas nu vine in ajutorul comunitatii palestiniene, ci mai ales in beneficiul Iranului si al Federatiei Ruse. ... citeste toata stirea