Azerbaidjan a produs surpriza! Tricolorii sunt vicecampioni europeni la minifotbal

Pentru prima data la un turneu final, reprezentativa Azerbaidjanului a reusit sa castige finala contra Romaniei, mult mai galonata la acest sport avand in vedere cele 6 tituri europene. Plus ca in grupa, in meciul inaugural, tricolorii au reusit sa-i invinga cu 2-0 pe azeri.Condusi in premiera la acest Euro cu un gol inscris pe finalul primei reprize de Mammadov, jucatorii nostri n-au reusit sa egaleze in repriza a doua in ciuda eforturilor facute, portarul lor Karimi fiind declarat cel mai ... citeste toata stirea