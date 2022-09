"Azi e Ucraina, maine poate fi Romania" - Lukasenko, discurs delirant

Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a declarat ca Washingtonul a jucat un anumit rol in toate conflictele politice majore din lume, noteaza agentia de presa de stat din Rusia, TASS."Washingtonul este implicat in toate conflictele politice importante, dar, in acelasi timp, pare sa ignore controversele interne care deja sunt pe cale sa devina un impas civil", a declarat Lukasenko intr-un discurs delirant in timpul manifestatiilor de sambata de Ziua Unitatii."America este singura tara care ... citeste toata stirea