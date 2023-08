Sesiunea de toamna a examenului national de bacalaureat incepe azi, 16 august. In Bihor s-au inscris 957 de candidati, din care 674 candidati din promotia 2022-2023, iar 283 de candidati din promotiile anterioare.Etapa de inscriere a avut loc in perioada 18 - 25 iulie. Probele scrise se vor desfasura in 7 centre de examen: Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Oradea, Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea, Liceul Reformat "Lorantffy Zsuzsanna" Oradea, Liceul Teoretic "Horvath Janos" Marghita, ... citeste toata stirea