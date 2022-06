Bacalaureat 2022 - Limba romana, prima proba de foc

3.352 de candidati au sustinut ieri, in Bihor, prima proba a bacalaureatului, cea scrisa la Limba si literatura romana. Au lipsit 34 de candidati si a fost eliminat unul singur. La Colegiul National "Emanuil Gojdu" erau asteptati 371 de absolventi.Inainte de a intra in scoala, majoritatea tinerilor erau pironiti cu ochii in telefoane. Distanta mare fata de colegii lor care, in urma cu doar cativa ani, inca isi mai improspatau memoria, repetand din caiete studentesti sau de pe foi. Sticla cu ... citeste toata stirea