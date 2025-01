Bacalaureat 2025 - Luni incep probele de competente

2.949 de elevi din Bihor vor intra, de luni, in febra examenului de bacalaureat. Probele de competente vor incepe pe 27 ianuarie, cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, si se vor incheia pe 7 februarie, cu evaluarea competentelor digitale.Conform calendarului examenului national de Bacalaureat 2025, sustinerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului, sesiunea iunie 2025, are loc in perioada 27 ianuarie - 7 februarie 2025, fiind pentru prima data cand se ... citește toată știrea