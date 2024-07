Bacalaureatul in Bihor: Rata de promovare de 82,5%, peste media nationala

8 din 10 elevi care au sustinut bacalaureatul in Bihor, in aceasta vara, au promovat examenul, arata datele Ministerului Educatiei privind notele de dinainte de contestatii.Rata de promovare pentru candidatii bihoreni din promotia curenta este de 82,5%, peste media tarii. Calculata pentru toti candidatii din Bihor, adica inclusiv cei care au terminat liceul in anii trecuti, rata de promovare din judet este de 77,4%.La nivel national, rata de succes in randul absolventilor din promotia ... citește toată știrea