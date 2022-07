Barajul de pe Crisul Pietros, distrus de viituri, refacut

A fost montat gardul imprejmuitor al barajului de pe Crisul Pietros, finalizandu-se reabilitarea integrala a acestei investitii, care fusese distrusa in urma calamitatii provocate de o viitura, in februarie 2020."Am anuntat atunci un plan de masuri pentru eliminarea tuturor riscurilor legate de furnizarea apei, pe care l-am pus in aplicare si in urma caruia operatorul, SC Solceta SA, nu a mai intampinat niciun fel de probleme in furnizarea apei potabile catre populatie in ultimii doi ani", ... citeste toata stirea