Barbatul, din Beius, era cazut de cateva zile, in casa - Pensionar salvat de pompieri

Un barbat in varsta de 79 de ani a fost salvat, miercuri dupa amiaza de pompierii militari beiuseni. Barbatul era cazut, de cateva zile, in propria locuinta.Apelul care sesiza faptul ca septuagenarul s-ar fi putut afla intr-o situatie de urgenta in propriul apartament, situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Burgundia Mare din Beius, a fost primit in dispeceratul ISU Bihor, in jurul orei 17.10, un membru de familie precizand faptul ca batranul nu raspunsese la telefon, de trei zile. ... citește toată știrea