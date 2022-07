Barbatul platit cu 40.000 de lei pentru a ucide a fost trimis in judecata

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a celor doua femei care au platit un interlop pentru a-l ucide pe Venkli Istvan. In acelasi dosar a fost trimis in judecata si barbatul care a incasat 40.000 de lei pentru a-l ucide pe barbatul uneia dintre inculpate.Crima s-a petrecut in iarna anului 2021, pe un drum laturalnic ce duce spre Valea lui Mihai, in apropierea localitatii Barantau. ... citeste toata stirea