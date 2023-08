Drone ucrainene au atacat vineri dimineata o baza navala rusa in apropiere de portul Novorossiisk de la Marea Neagra, un important centru pentru exporturile rusesti.Atacul a determinat reprezentantii portului Novorossiisk sa opreasca temporar toate miscarile de nave, potrivit Caspian Pipeline Consortium, care opereaza un terminal petrolier in port.Utilizatorii retelelor de socializare rusesti au raportat ca au auzit explozii si focuri de arma in apropiere de Novorossiisk vineri dimineata. ... citeste toata stirea